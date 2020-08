Discoteche, il coordinatore del Cts Miozzo: “Devono rimanere chiuse. Le aggregazioni di massa sono devastanti, settore a rischio” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ultimo dpcm le vorrebbe chiuse in tutt’Italia, ma le Regioni si dividono tra chi – come la Sardegna – vuole salvare la movida di Ferragosto e il turismo e chi – come la Calabria – decide per la linea dura e chiude tutto. Il nuovo fronte caldo della lotta ai contagi, insomma, sono le Discoteche. E sulla questione interviene il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo: “Le Discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c’è nulla da fare. Le aggregazioni di massa sono devastanti – ha aggiunto – impossibili da gestire. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Così il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, sottolineando che ' 400 casi al giorno non sono tanti né pochi. Dicono che il virus c'è ed è presente in tutto il paese. Siamo ancora in una situazione ...

Covid, discoteche chiuse in Calabria. Miozzo (Cts): "Aggregazioni di massa devastanti"

Continua il pressing del Governo sulle Regioni per una nuova stretta sulle discoteche. Ferragosto incombe, i contagi sono in aumento, soprattutto tra i giovani, e l'Esecutivo non vuole correre rischi.

