Diodato, aggiunte altre due date al suo tour “Concerti di un’altra estate” (Di giovedì 13 agosto 2020) Diodato, ha deciso di aggiungere due date, al suo fantastico tour “Concerti di un’altra estate”, questa volta con due date al castello Sforzesco di Milano. Dopo il grande ritorno sui palchi dell’estate italiana, dai duemila metri di altitudine della Valle d’Aosta al Cinzella Festival di Taranto, Diodato porta i CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE a Milano. Il concerto previsto all’Alcatraz di Milano il 22 aprile verrà recuperato presso il Castello Sforzesco. Gli appuntamenti musicali di Diodato prendono il nome da “UN’ALTRA ESTATE” . Questo è anche il nome del nuovo singolo. Il tormentone alternativo, scritto durante il lockdown. Il brano è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Diodato aggiunte

Puglia News 24

«Guardi, sono in camper con le bambine verso la Puglia, spero non cada la linea». L’attore tarantino Michele Riondino, che ci ha accompagnato per tutto luglio con le repliche de il Giovane Montalbano ...Va dunque letto in entrambe le direzioni il nuovo ingresso tra le fila neroverdi: Lavinia Diodato sarà la terza schiacciatrice ... giocare in serie C la propria formazione Under 19, con l’aggiunta di ...