Decreto agosto: sussidio mio ti riconosco (Di giovedì 13 agosto 2020) In questa puntata ci dedichiamo ad alcuni punti qualificanti del cosiddetto Decreto agosto, quello che produce altri 25 miliardi di deficit. In particolare, alla decontribuzione “strutturale” nel Mezzogiorno, fortemente voluta dal ministro Peppe Provenzano, e che dovrebbe durare un decennio, sia pure a beneficio calante. Servirà l'accordo di Bruxelles, sia in termini di autorizzazione agli aiuti di stato (ma non dovrebbe essere un problema, visto il clima politico da pandemia), sia per (...) - Economia / Bonus, Decreto , sussidio, Leggi su feedproxy.google

Per poter usufruire del beneficio, la norma prevede esplicitamente che il venditore, da parte sua, aggiunga uno sconto pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione, e di euro 1.000 nel caso di assenza d ...

Fiscalità di vantaggio al Sud: il partito del no e i mille pretesti

È un fronte del no strisciante, per ora quasi sommerso. Il Nord che si oppone alla fiscalità di vantaggio per le sole imprese che operano al Sud è un coro di poche voci. Economisti, per lo più, come S ...

