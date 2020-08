Compilavano contratti di forniture all’insaputa dei clienti: denunciati in due (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Napoli Scampia hanno denunciato per truffa aggravata ai danni di due cittadini, due uomini rispettivamente di 33 e 26 anni del posto. I carabinieri sono entrati in un bar di Scampia ed hanno notato i due che, seduti al tavolino e vestiti in modo elegante, Compilavano dei contratti per la fornitura di energia elettrica per nome e per conto di persone non presenti. La cosa ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire la vicenda. Nei due contratti c’erano le generalità di due persone che i militari dell’arma hanno deciso di contattare per capire se avessero o meno rilasciato una delega: nessuna delle due aveva chiesto nuovi contratti di energia elettrica. I militari hanno constatato che quegli uomini erano ... Leggi su anteprima24

