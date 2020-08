Bomba d'acqua e frana: tre morti, grave un bimbo (Di giovedì 13 agosto 2020) Lucia Galli La massa di fango ha travolto un'auto: distrutta una famiglia. Il piccolo, di 5 anni, è in fin di vita Due famiglie di amici in vacanza con bimbi piccoli, una gita fra i monti, tanto sarebbe piovuto, e nemmeno con certezza, solo nel tardo pomeriggio. Bastava tornare prima. Sarebbe bastato, in effetti, qualche attimo a fare la differenza ieri in Valmalenco. E, invece, sono morti così in tre: una ragazzina, che ieri aveva comoiuto 10 anni, una donna di 41 anni e il suo compagno, papà di un altro bimbo di 5 anni che, invece, ora lotta fra la vita e la morte a Bergamo, superstite della tragedia, insieme ad un altro uomo 49enne, ferito all'addome ed ora ricoverato a Lecco. Il bimbo è stato estratto in extremis dalla carcassa ... Leggi su ilgiornale

