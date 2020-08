Bob Sinclar: “Sbagliato vietare il ballo in discoteca” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’emergenza non ha frenato la voglia di ballare. È chiaro ovunque: nei locali all’aperto, in quelli sulla spiaggia, anche in quelli chiusi per il mancato rispetto delle regole. Ok ballare, ma a distanza. E con la mascherina. Uno scenario che nelle discoteche italiane sembra fantasia. Le mascherine nel migliore dei casi diventano braccialetti, le distanze si azzerano e i locali chiudono. Impossibile però vietare il ballo, che fa rima con divertimento, alle persone. Ne è convinto il noto dj Bob Sinclar, che in un’intervista a Repubblica ha detto la sua sulla questione: “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è ‘goditi l’attimo’. ... Leggi su italiasera

