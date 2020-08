Atalanta, notte nella bacheca dei cuori (Di giovedì 13 agosto 2020) Simone Moro lo dice sempre: non conta per forza arrivare in vetta. Conta aver dato tutto per arrivarci. E l’Atalanta la vetta l’ha veramente vista, accarezzata, sfiorata. Certo, così è atroce. Come a Dortmund, come a Copenaghen. Atroce davvero. Ma sono storie che restano scritte, che restano nei cuori, talmente belle che il risultato alla fine conta quasi poco. Come 32 anni fa, in quella notte da favola con il Malines: contava esserci ed averla giocata, il risultato poi diventa un dettaglio, o quasi. Leggi su ecodibergamo

SkySport : Bergamo, Italia: è la notte di Atalanta-Psg - SkySport : “Siamo un po’ come la Nazionale” ? ?? ATALANTA ?? PSG, È LA GRANDE NOTTE! ? Alle 21 diretta su Sky Sport Uno e Sky Sp… - sergiocortina : Non dormo tutta notte e penso sai a questa vita mia fatta solo di guai Viaggiare per L’Italia seguendo te senza per… - drpassarelli : RT @maxmassi969: Mio cugino insegna alle elementari di Bergamo da diversi anni... andó a vedere Atalanta-Napoli in tribuna portando con se… - cognomevic : RT @maxmassi969: Mio cugino insegna alle elementari di Bergamo da diversi anni... andó a vedere Atalanta-Napoli in tribuna portando con se… -