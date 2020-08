VIDEO "Rifugiate donne forti": storie di donne nei centri di accoglienza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Realizzato dal Siproimi di Mugnano di Napoli, gestito da Cidis Onlus e Cooperativa Lilliput, Rifugiate donne forti è il VIDEO che, attraverso il racconto diretto dell'esperienza di migrazione delle stesse ragazze, tenta di sensibilizzare la cittadinanza a superare stereotipi e conoscere meglio le ospiti in accoglienza, donne forti e piene di risorse. L'iniziativa nasce durante la Settimana del Rifugiato, in risposta a spiacevoli episodi che si sono verificati nell'ultimo periodo. “Il (...) - Società / Immigrazione, Rifugiati, , Richiedenti asilo, VIDEO del giorno Leggi su feedproxy.google

Rifugiate donne forti racconta proprio il grande coraggio di queste donne che hanno saputo reagire di fronte ai tanti ostacoli.

