Trasporto aereo, nel 2020 previsto crollo tra 60% e 70% (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – crollo tra il 60% e il 70% nel 2020 e una ripresa a livelli pre-Covid che non si prevede che arrivi prima del 2024. Sono tetre le previsioni che arrivano da uno studio di S&P Global sul traffico aereo mondiale. Si tratta di stime al ribasso rispetto a quelle fornite dalla stessa agenzia a maggio quando ipotizzavano un calo del 50-55% per l’anno corrente. Per S&P Global nel 2021 la riduzione del traffico aereo si stabilizzerà tra il -30% e il -40% rispetto agli standard pre-Covid, flessione ridotta tra il 15-20% nel 2022 e tra il 10-15% nel 2023. Lo stesso studio ha fornito i dati relativi ai ricavi passeggero/chilometro per le compagnie aeree: se il picco è stato raggiunto ad aprile e maggio con riduzioni superiori al 90%, nel primo semestre 2020 sono ... Leggi su quifinanza

