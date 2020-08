Tabellone Wta Praga 2020: Halep numero uno, ci sono Giorgi e Paolini (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Tabellone principale del Wta International di Praga, in programma dal 10 al 16 agosto. sono due le azzurre presenti nel main draw, si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini: la prima affronta una qualificata mentre la seconda se la vede con la testa di serie numero 3 Elise Mertens. La favorita del torneo è la rumena Simona Halep, nella parte bassa invece c’è Petra Martic oltre alla giovanissima Fruhvirtova in campo grazie ad una wild card. Ecco il Tabellone di Praga: SECONDO TURNO (1) Halep vs (WC) Krejcikova Begu vs Rus Frech vs Kung Siegemund or Sherif vs Sorribes Tormo (WC) Bouchard vs Zidansek or Siniakova Giorgi vs (3) Mertens Bogdan b. Tsurenko ritiroKr.Pliskova b. (2) ... Leggi su sportface

