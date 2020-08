Surface Duo: dal 10 settembre a 1400$, per ora solo negli USA (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft ci sta facendo attendere molto per avere notizie dettagliate sul suo nuovo dispositivo Android, Surface Duo è in preordine a 1399 dollari e sarà spedito dal 10 settembre, per ora solo negli Stati Uniti.Uno dei più controversi device mai realizzati dalla società di Redmond è stato annunciato ad inizio ottobre dello scorso anno e il lancio arriva quasi un anno dopo e in modo limitato per quanto ne sappiamo al momento.Per Microsoft si tratta di un tablet convertibile, per i media di uno smartphone con doppio schermo. Qual è la verità?Surface Duo, imbarazzo Microsoft: non chiamatelo telefonoSurface Duo pronto al lancioTra poco meno di un mese gli utenti negli Stati Uniti potranno acquistare il nuovo ... Leggi su pantareinews

