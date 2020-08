Sourcesense, debutto col botto su AIM Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Sourcesense società operante nel settore IT sui mercati Italiano e inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie open source, ha debuttato oggi all’AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto con il collocamento 3,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 32,53% e la capitalizzazione è pari a circa 10,7 milioni di euro. Si tratta della settima ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno e della sesta su AIM Italia, che porta a 128 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. Sulle prime battute il titolo non fa prezzo e mostra un rialzo teorico del 50% rispetto al prezzo di collocamento di 1,3 euro. In occasione dell’inizio ... Leggi su quifinanza

finance_commu : Sourcesense al debutto su Aim Italia. Gli advisor della quotazione - -