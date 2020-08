Sfugge alla mamma e corre in strada, bambina di 4 anni urtata da un'auto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una bimba di 4 anni è sfuggita alla madre che la teneva per mano sul marciapiede ed è corsa in strada , finendo per essere urtata su un fianco da un'auto che sopraggiungeva. L'incidente è accaduto ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Sfugge alla Sfugge alla mamma e corre in strada, bambina di 4 anni urtata da un'auto LA NAZIONE La misteriosa morte di Viviana e l'attesa di Daniele per «vederla per l'ultima volta»

MESSINA - Alla giusta distanza. Lontano dall’ingresso della camera mortuaria del “Papardo”, in un parcheggio defilato. Dentro un’utilitaria bianca c’è Daniele Mondello. La doppia vittima di questa sto ...

Campo Sud, Taglialatela:”La corte dei conti bracca De Luca”

“Con la nuova inchiesta della Corte dei Conti si stringe sempre di più il cerchio intorno al presidente De Luca. Per quanto tempo ancora potrà sfuggire alle domande della magistratura?” – è quanto dic ...

