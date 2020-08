Regioni: test e quarantena per chi rientra dall’estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Arriva la stretta da parte delle Regioni in seguito all’aumento dei casi in tutta Europa. in Puglia, a partire da oggi, sono obbligatori 14 giorni di isolamento per chi arriva da alcuni Paesi del Mediterraneo. Anche altre Regioni hanno già approvato dei provvedimenti. A livello nazionale, intanto, ci si muove sui test rapidi di controllo per chi rientra dall’estero. In particolare il test molecolare sulla saliva che fornisce un esito entro 15 minuti. I test saranno utilizzati all’aeroporto e sono già stati esaminati dal Comitato tecnico scientifico per verificarne l’attendibilità. L’ordinanza ufficiale del ministro della salute Speranza dovrebbe arrivare fra qualche giorno. «Grecia, Malta, Spagna: abbiamo registrato negli ultimi ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Regioni test Coronavirus, la stretta delle Regioni: test e quarantena per chi rientra dall’estero Corriere della Sera Covid e mascherine, l'Umbria vara il piano per l'autunno e spedisce il nuovo fabbisogno

La Regione Umbria ha inviato al centro nazionale di protezione civile la richiesta di nuovi dispositivi di protezione individuale per i mesi di settembre e ottobre. Una prevista seconda ondata di Covi ...

Salgono i contagi, per l'autunno pronto un piano in quattro fasi

Ricoveri in aumento, con una nuova impennata di contagi. Ma è già pronto un piano anti-Covid per l'autunno, che prevede quattro diversi scenari. E alle porte del Ferragosto, Regioni e Comuni corrono a ...

