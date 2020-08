Rapina e sequestro di persona di autotrasportatore: arrestati padre e figlio di Trinitapoli Fatti risalenti al 2018 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato due uomini di Trinitapoli, un 63enne, e un 34enne, rispettivamente padre e figlio, già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani (BT), su richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altre persone in via di identificazione, di sequestro di persona, ricettazione, Rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e possesso di segni distintivi contrafFatti, commessi il 16 marzo 2018, a Trani (BT), sulla SS 16 bis svincolo Trani – Nord (uscita ... Leggi su noinotizie

