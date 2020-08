Raffaele Cutolo sta male, moglie scambiata per la cognata morta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRaffaele Cutolo, ex capo della Nuova Camorra Organizzata è in gravissime condizioni di salute. L’ex boss napoletano, 78 anni, da settimane è stato trasferito dal carcere di Parma in ospedale, a quanto pare per un aggravamento delle condizioni di salute e problemi respiratori. “È venuta meno la capacità del condannato di mantenere collegamenti con qualsivoglia associazione criminale e/o di rivestire ruoli all’interno delle stesse. Di conseguenza, non sussistono più i gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica giustificativi del mantenimento del regime detentivo speciale che, allo stato, in considerazione delle condizioni di salute del condannato, è inutilmente afflittivo”. Così l’avvocato Gaetano Aufiero che il 10 agosto ha inviato una istanza ... Leggi su anteprima24

marco05113908 : @Annaelegalita @salvatore1953 @noitre32 magari si prende pure una laurea come raffaele cutolo e poi va a fare il mi… - Pippo_1 : Povera Italia..... - CaputoItalo : ANDREA MOGAVERO: raffaele cutolo intervistato da enzo biagi - VincentManci69 : Come sta #RaffaeleCutolo? “Silenzio di Stato” in attesa della morte - GianGiach : RT @MrETP: Pannella oggi fosse vivo scioperebbe per i diritti negati a Raffaele Cutolo. I miei personali ringraziamenti a @PieroSansonetti… -