Operazione De Ligt, comunicati i tempi di recupero: 3 mesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’annuncio è arrivato subito dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Lione. De Ligt aspettava solo il momento giusto: il difensore olandese si è sottoposto all’intervento alla spalla che lo tormentava ormai da diversi mesi. La Juve ha comunicato la riuscita dell’intervento e i tempi di recupero: “Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito.I tempi di recupero sono di circa 3 ... Leggi su italiasera

