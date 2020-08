Napoli, Giuntoli spinge per l’acquisto di Reguilòn (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nonostante le prestazioni buone degli esterni Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, il Napoli è alla ricerca di nuovo terzino. Stando alle ultime sembra essere Sergio Reguilòn, esterno del Siviglia in prestito dal Real Madrid, il difensore scelto da Gennaro Gattuso durante l’incontro con De Laurentiis. Lo spagnolo sembrerebbe un ottimo modo per rinforzare la fascia destra, ma il Real non fa sconti: 20/25 milioni di euro. Reguilòn però non ha solo il club partenopeo come estimatore. Il Sun parla infatti dell’interesse molto forte di Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid e la Lazio. Tare infatti avrebbe fatto un sondaggio per portare il classe 96′ alla corte di Simone Inzaghi. Si attendono sviluppi su questa trattativa che comunque vede in vantaggio il club di De Laurentiis. Sergio Regulion, forza e vivacità Il Siviglia ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Napoli, Giuntoli spinge per l’acquisto di Reguilòn #napoli #giuntoli #reguilon - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Terzino sinistro, il Napoli punta il ’99 Mykolenko: il gioi… - NCN_it : #CDS – #NAPOLI, VARATE LE LINEE GUIDA PER IL MERCATO: ECCO GLI OBIETTIVI DI #GIUNTOLI - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -