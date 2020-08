Monica Bellucci e Vincent Cassel tornano insieme per Deva (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con la loro storia d’amore, che univa la sensualità italiana al fascino del francese un po’ maledetto, hanno fatto sognare il pubblico. E ora, nel vedere Monica Bellucci e Vincent Cassel comparire a sorpresa di nuovo insieme, sulle sponde del lago di Como, in molti vorrebbero che quel fuoco si riaccendesse. Che riesplodesse quell’«amore pericoloso ed effimero», come lo aveva definito una volta la Bellucci. “Chi” ha scoperto i due attori mentre trascorrono alcuni giorni nel Grand Hotel Villa Serbelloni, a Bellagio, con le figlie, Deva e Léonie, nate durante i 14 anni del loro matrimonio. Un quadretto familiare che porta indietro nel tempo, prima della separazione avvenuta sette estati fa. E che pone alcune domande: ... Leggi su aciclico

jennajenovich : Monica Bellucci vibes... ?????? - Ciko38838080 : RT @celebs_fap: Monica Bellucci Bush - mrodriguez19972 : RT @celebs_fap: Monica Bellucci Bush - tvrdisa : RT @jennajenovich: Monica Bellucci vibes... ?????? - Y_2_Cristian : RT @celebs_fap: Monica Bellucci Bush -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci Deva Cassel accusata di essersi rifatta per assomigliare a mamma Monica Bellucci: la 15enne replica così Il Fatto Quotidiano Deva Cassel sul Lago di Como: foto rubate del backstage della campagna

Deva Cassel sul Lago di Como torna a far parlare di sé. E non per difendersi dall’odio degli haters che sospettano che la figlia teenager di Monica Bellucci e Vincent Cassel possa essersi già rifatta ...

Deva Cassel contro gli haters: "Vi dimostro che non sono rifatta"

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha pubblicato alcune foto di quando era piccola per dimostrare di non essere ricorsa alla chirurgia estetica Deva Cassel rompe il muro della discrezione c ...

Deva Cassel sul Lago di Como torna a far parlare di sé. E non per difendersi dall’odio degli haters che sospettano che la figlia teenager di Monica Bellucci e Vincent Cassel possa essersi già rifatta ...La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha pubblicato alcune foto di quando era piccola per dimostrare di non essere ricorsa alla chirurgia estetica Deva Cassel rompe il muro della discrezione c ...