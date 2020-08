Juventus, ufficiale: Matuidi all’Inter Miami (Di mercoledì 12 agosto 2020) Adesso è ufficiale: Blaise Matuidi non è più un calciatore della Juventus. Il centrocampista francese ha risolto consensualmente il contratto e lascia i bianconeri dopo tre anni in cui per lunghi tratti è stato tra i punti fermi della squadra. Come ricorda il sito ufficiale nel post di commiato, nessun giocatore bianconero ha collezionato più presenze in Serie A di lui (98). Dopo 8 gol e 5 assist, per Matuidi adesso è tempo di voltare pagina. Il mediano campione del mondo in carica metterà la firma sul contratto con l’Inter Miami, la squadra di MLS di proprietà, tra gli altri, anche di David Beckham. Leggi su sportface

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : A 36 anni #Lichtsteiner si ritira dal calcio - sportface2016 : #Juventus, ufficiale: risoluzione del contratto con #Matuidi, va all'Inter Miami - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Si chiude l’avventura di #Matuidi alla Juventus: c’è l’annuncio del club -