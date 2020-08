In pericolo i pini di Saxa Rubra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una situazione preoccupante quella che sta attraversando il nostro patrimonio forestale: gran parte dei pini della capitale stanno infatti subendo un attacco da parte della cocciniglia tartaruga (nome scientifico ”Toumeyella parvicornis”), parassita di origine nord-americana che, dopo un pellegrinaggio passato per i Caraibi e giunto nel Bel Paese con prima tappa in Campania, già dal 2018 era approdata sulle chiome degli alberi romani; in quel primo momento però a farne le spese erano stati solo gli esemplari di pini del quadrante al sud di Roma. Ad oggi, la presenza dell’insetto anche detto ”cocciniglia dei Caraibi” si è espanso a macchia d’olio e l’allarme si è dunque aggravato: ad esserne colpiti, infatti, sono ben l’80% dei pini dell’intera ... Leggi su ilcorrieredellacitta

