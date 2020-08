In Liguria 26 nuovi contagi, due alla Spezia dopo una vacanza a Corfù. A Bordighera 7 positivi, di cui 5 rientrati dalla Croazia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Toti: «Più della metà derivano dal Savonese in cui era stato individuato un cluster, una grigliata dove un positivo ha contagiato molte persone» Leggi su ilsecoloxix

Teleradiopace : Covid19: oggi 26 nuovi casi positivi in Liguria, 15 nella sola Asl2 Savonese - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: 26 NUOVI CASI POSITIVI E 11 GUARITI?? Sono 10.330 i casi positivi al Covid-19 in regione dall… - LiguriaOggi : Coronavirus - 26 nuovi contagi, preoccupano i rientri dall'estero. La situazione in Liguria - MarioGuglielmi : Coronavirus, 26 nuovi positivi in Liguria. 6 dopo una grigliata nel Savonese - Rivierapress24 : Coronavirus, 26 nuovi positivi in Liguria. 6 dopo una grigliata nel Savonese -