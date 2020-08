Il coltello, l'allarme, i sospetti sull'atto terroristico: la mattina da incubo al Duomo minuto per minuto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Paura nel Duomo di Milano, all'ora di pranzo. Un 26enne egiziano, seduto sui gradini del sagrato, forza un controllo di sicurezza e irrompe nella cattedrale dove, armato di coltello, prende in ostaggio una guardia giurata. Poi viene bloccato dalla polizia, portato in questura e arrestato con le accuse di sequestro di persona e resistenza. Per ora viene esclusa la pista del terrorismo, anche se le indagini sono ancora in corso. Succede tutto in un quarto d'ora circa. Sono le 13 e, secondo quanto ricostruito, una pattuglia a piedi della polizia chiede i documenti a un giovane seduto sui gradini davanti al Duomo, che si rifiuta di consegnarli e tergiversa per alcuni attimi. Dopodiché l'uomo, 26 anni egiziano, regolare in Italia con permesso di soggiorno dal 2010 rilasciato dalla questura di Savona e con precedenti penali, spintona ... Leggi su iltempo

