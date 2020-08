Genoa, scattato l’obbligo di riscatto per Cassata: i dettagli (Di mercoledì 12 agosto 2020) scattato l’obbligo da parte del Genoa per il riscatto di Francesco Cassata: 7 milioni andranno nelle casse del Sassuolo In estate Francesco Cassata ha lasciato il Sassuolo per approdare al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il centrocampista è stato protagonista di una buona annata, culminata con la salvezza del Grifone. Secondo quanto riporta Sassuolonews.net, proprio grazie alla salvezza del Genoa è scattato l’obbligo di riscatto da parte dei rossoblù per Cassata. Saranno circa 7 i milioni che andranno nelle casse del Sassuolo per la cessione del classe 1997. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

