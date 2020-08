Dutch Baby Pancakes per una colazione leggera e strepitosa! (Di mercoledì 12 agosto 2020) Volete preparare un dolce buonissimo adatto per essere servito a colazione o a merenda? Ecco la ricetta per cucinare dei gustosi Dutch Baby Pancakes. Ingredienti: Per preparare dei Dutch Baby Pancakes, vi serviranno: 115 ml di latte 60 grammi di farina di tipo 00 60 grammi di burro 5 ml di estratto di vaniglia 3 uova intere 1 limone (vi servirà solo la sua buccia) Q.b. di zucchero semolato Q.b. di sale fino da cucina. Le dosi indicate sono per 2 persone. Per la farcia dei Dutch Baby Pancakes, potrete usare: confettura di more o di frutti rossi. Per abbellire i vostri dolcetti: Qualche fetta di limone Qualche frutto di bosco Un po’ di zucchero a velo. Fare l’impasto Nella bacinella della planetaria, ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Dutch Baby Dutch Baby Pancakes per una colazione leggera e strepitosa! NonSoloRiciclo