Deragliamento in Scozia: media, almeno un morto (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - Ci sarebbe almeno un morto nel Deragliamento del convoglio avvenuto nell'Aberdeenshire, in Scozia . Lo riportano i media locali, pur non essendoci ancora una conferma ufficiale, ... Leggi su corrieredellosport

