Canada, il grande attivismo delle comunità native per difendere i loro diritti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale dei popoli nativi, le organizzazioni per i diritti umani denunciano la violenza, la discriminazione e la vulnerabilità (acuita dalla pandemia da Covid-19) che caratterizzano la vita quotidiana di migliaia di comunità native, soprattutto nelle Americhe. Anche in Canada. Hilda Anderson-Pryz è un'attivista della Prima nazione O-Pipon-Na-Piwin Cree che abita le sponde del Lago South Indian del Manitoba settentrionale.Dirige l'Unità di (...) - Mondo / Canada, America, Nativi, Leggi su feedproxy.google

Risalente a più di 4000 anni fa una calotta di ghiaccio con una superficie di 80kmq, più o meno come Manhattan, e appartenente al ghiacciaio Milne Ice Shelf è collassata nell'Artico canadese. Ad accor ...

Dopo la pandemia, bisogna ripensare le case di cura per anziani

“C’era odore di morte”, racconta Stephanie (il nome è di fantasia) del suo primo giorno al Camilla care community, una casa di riposto a Mississauga, in Canada. Ad aprile era stata inviata assieme ad ...

