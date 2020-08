Borussia Dortmund, Haaland: «Moukoko è più forte di me» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erling Haaland ha parlato di Youssoufa Moukoko, talento del Borussia Dortmund: le dichiarazioni dell’attaccante Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha speso belle parole nei confronti di Youssoufa Moukoko, talento di 15 anni che fa parte del settore giovanile del club tedesco. «Youssoufa Moukoko è sicuramente più forte di me di quando avevo 15 anni. Non ho mai visto un 15enne così forte come lui. Davvero, è difficile vedere qualcuno con queste doti alla sua età. Io giocavo nel Bryne FK, lui è già al Borussia Dortmund. Non si possono mettere a confronto le due situazioni. Non ... Leggi su calcionews24

