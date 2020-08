Barcellona, un calciatore è risultato positivo al Covid-19 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Barcellona, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. La comunicazione è arrivata direttamente dal club blaugrana Il Barcellona, ha comunicato tramite una nota ufficiale, la positività di un calciatore. Al momento l’atleta sta bene ed è asintomatico. Il giocatore in questione a quanto pare non ha avuto nessun tipo di contatto con la prima squadra. Ecco la nota ufficiale: One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

