Zlatan Ibrahimovic show anche in acqua: la sua rovesciata (VIDEO) (Di martedì 11 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic dà spettacolo anche in acqua. Lo svedese si sta godendo le meritate vacanze dopo una seconda parte di stagione assolutamente positiva, a livello personale e di squadra con il suo Milan. L’attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la rovesciata spettacolare eseguita nel mare: “God Save The Queen”, ha aggiunto Ibrahimovic nella descrizione. I tifosi del Milan hanno apprezzato nei commenti. Leggi su sportface

