Vicenza, giovane di colore fermato con stretta al collo. Gli amici filmano tutto e denunciano: “Non aveva fatto niente, è un atto di razzismo” (Di martedì 11 agosto 2020) Un video postato sul profilo instagram di cocolosanches ha totalizzato oltre 350mila visualizzazioni in poche ore. Si tratta di un filmato girato a Vicenza, alle 18 del 10 agosto, alla confluenza tra viale Roma e corso Palladio. Sulla strada c’è un gruppo di ragazzi tra i 17 e 18 anni, alcuni di loro sono di colore. In particolare si nota un battibecco tra un agente di polizia – intervenuto dopo la segnalazione di una rissa – e un ragazzo che nega i documenti all’agente, sostenendo di essere estraneo all’accaduto. L’agente si spazientisce e lo insegue per la piazza, immobilizzandolo con una stretta al collo. Il gesto che ha generato panico, facendo scattare il gruppo di amici in soccorso del giovane. “Senza alcun motivo questo poliziotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Vicenza, giovane di colore fermato con stretta al collo. Gli amici filmano tutto e denunciano: “Non aveva fatto niente, è… - clikservernet : Vicenza, giovane di colore fermato con stretta al collo. Gli amici filmano tutto e denunciano: “Non aveva fatto nie… - Noovyis : (Vicenza, giovane di colore fermato con stretta al collo. Gli amici filmano tutto e denunciano: “Non aveva fatto ni… - ilfattovideo : Vicenza, giovane di colore fermato con stretta al collo. Gli amici filmano tutto e denunciano: “Non aveva fatto nie… - ilbassanese : #Vicenza Un giovane di 26 anni è stato arrestato dalla polizia dopo che aveva preso di mira la gelateria Brustolon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza giovane Incidente a Vicenza, l’amica sopravvissuta chiede di Davide Corriere della Sera Musica da camera con i giovani nei giardini delle dimore storiche

Si intitola «Musica con vista», ma ironicamente si potrebbe pensare a un errore ortografico. A una rassegna che vuol proporre la musica da camera all’aperto non suonerebbe più congrua la denominazione ...

Auto salta la rotonda e si incastra sotto il guardrail: all'interno una giovane coppia Foto

MONTE DI MALO (VICENZA) - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo per un incidente stradale: incolumi i due occupanti fi ...

Si intitola «Musica con vista», ma ironicamente si potrebbe pensare a un errore ortografico. A una rassegna che vuol proporre la musica da camera all’aperto non suonerebbe più congrua la denominazione ...MONTE DI MALO (VICENZA) - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo per un incidente stradale: incolumi i due occupanti fi ...