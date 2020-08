Tragedia a Torrecuso: giovane muore schiacciato da un trattore (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (Bn) – E’ di pochi minuti fa la notizia di un tragico incidente a contrada Pazzano, tra Torrecuso e Foglianise. A perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni, finito schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre era in un vigneto. Inutili i soccorsi. Sul posto oltre all’ambulanza anche i carabinieri per i rilievi del caso. – In Aggiornamento – L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Tragedia questa mattina in località Torrepalazzo, nel Comune di Torrecuso, dove il corpo senza vita di un 60enne è stato ritrovato all’interno di un fondo agricolo. Secondo una prima ricostruzione dei ...

Il corpo senza vita di un 60enne è stato ritrovato questa mattina in un terreno agricolo in contrada Torrepalazzo nel Comune di Torrecuso. A lanciare l’allarme alcuni familiari insospettiti della ...

