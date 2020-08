‘Temptation Island 7’, Manila Nazzaro commenta i rumor su Lorenzo Amoruso opinionista a ‘Uomini e Donne’. E a proposito del ‘Gf Vip’… (Di martedì 11 agosto 2020) E’ reduce dall’ultima edizione di Temptation Island terminata lo scorso mese e che ha riscosso un enorme successo; stiamo parlando dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro che ha partecipato al docu-reality insieme al compagno Lorenzo Amoroso con cui è uscita mano nella mano dopo il falò di confronto finale. Intervistata da Blogo la Nazzaro ha commentato con entusiasmo le registrazioni del programma E la chiamano estate condotto da lei e da Federico Quaranta che andrà in onda il 19 e il 26 agosto in seconda serata su Rai2, anche se ha rivelato che alla fine dello stesso mese in cui ha accettato la proposta in Rai era stata contattata anche da Maria De Filippi: Ho accettato con grande entusiasmo, ma alla fine di quello stesso mese ho avuto una bellissima ... Leggi su isaechia

