Sei indagati per la gestione di un centro d'accoglienza nel Reggino, c'è anche il sindaco (Di martedì 11 agosto 2020) AGI - Il sistema di accoglienza dei migranti finisce nuovamente al centro di un'indagine dei Carabinieri. I militari dell'Arma hanno messo nel mirino la gestione di un centro d'accoglienza per stranieri richiedenti asilo in provincia di Reggio Calabria, a Varapodio. Fra i sei indagati c'è anche il sindaco. L'indagine L'operazione, denominata 'Cara accoglienza' e condotta dai carabinieri della compagnia di Taurianova sotto il coordinamento della Procura di Palmi, era stata avviata già nel 2017, poco dopo l'apertura della struttura, nata nel settembre 2016 e attiva fino all'aprile 2018 nell'ex agrituirsmo 'Villa Cristina'. L'attività avrebbe consentito di documentare, secondo ... Leggi su agi

