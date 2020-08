Secondo la Lega, Viareggio è in provincia di Pisa (Di martedì 11 agosto 2020) Gli itinerari di una campagna elettorale città per città sono molto lunghi e può capitare di fare confusione. E i profili social della Lega, spesso e volentieri, si riempiono di errori geografici. In passato abbiamo parlato di Soverato (Catanzaro, ma Secondo il Carroccio era Cosenza). Oggi, invece, tocca a Viareggio diventata una provincia di Pisa. La gaffe social del team di comunicatori che curano i profili Lega Salvini Premier, dunque, tocca anche la Toscana (teatro delle prossime elezioni Regionali in programma il 20 e il 21 settembre). Poi, dopo le segnalazioni, il post è stato modificato riportando l’informazione corretta. LEGGI ANCHE > La Lega rimandata (nuovamente) in geografia: Secondo Salvini, Soverato ... Leggi su giornalettismo

