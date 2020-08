Roma: Calabria (FI), Raggi? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico (Di martedì 11 agosto 2020) “L’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi proprio nel giorno in cui l’ennesimo autobus della flotta Atac già “modello per Autostrade” va a fuoco, ha del tragicomico. Il sindaco di Roma e il M5S stanno sfidando il senso del ridicolo e la pazienza dei cittadini”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Virginia Raggi è stata il peggiore sindaco della Capitale d’Italia. Roma e i Romani meritano molto di più ed il centrodestra è pronto ad offrire la sua proposta di qualità e competenza per il rilancio di Roma. Tra l’altro la scelta di usare proprio il sindaco Raggi, fulgido esempio di incapacità, come grimaldello per scardinare il ... Leggi su romadailynews

HellasVeronaFC : Con il nulla osta della Società AS Roma, il difensore turco, classe 1997, Mert Çetin si trova al Centro Polifunzion… - CorriereCitta : La Raggi si ricandida a Sindaco di Roma, Calabria (FI): ‘Sbagliare è umano, perseverare è diabolico’ - Fabio_Galletti : @gianlucac1 @blackbeard1972 @ThManfredi Vedila in prospettiva: cantieri in Liguria, in parte carico su nave per ril… - Agenparl : Roma: Calabria (FI), Raggi? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico - - AuxMilan : RT @_IlBoris: Monchi ha distrutto la roma, ha comprato suso ed ora vuole calabria. Io gli regalerei un abbonamento in curva sud, milanista… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calabria Roma: Calabria (FI), Raggi? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico RomaDailyNews Paura in Calabria, forte scossa di terremoto nel cosentino: magnitudo 3.7

Forte scossa di terremoto nel cosentino. Molte persone sono state svegliate, in piena notte, dal sisma che è stato avvertito nella provincia di Cosenza e, in particolare, nella zona del Parco nazional ...

Fano-Gosseto, l'incompiuta: le bugie dei presidenti Anas mentre in Toscana e al Nord le strade andavano avanti

A rileggere le parole di 20 anni di Fano-Grosseto non sembra proprio che non ci fosse la volontà politica di portare a termine l’opera. Le parole dei presidenti Anas, per esempio, dicono cose diverse ...

Forte scossa di terremoto nel cosentino. Molte persone sono state svegliate, in piena notte, dal sisma che è stato avvertito nella provincia di Cosenza e, in particolare, nella zona del Parco nazional ...A rileggere le parole di 20 anni di Fano-Grosseto non sembra proprio che non ci fosse la volontà politica di portare a termine l’opera. Le parole dei presidenti Anas, per esempio, dicono cose diverse ...