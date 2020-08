Probabili formazioni Wolverhampton Siviglia: Jimenez in campo dal 1′ (Di martedì 11 agosto 2020) Probabili formazioni Wolverhampton Siviglia: Jimenez in campo dal 1′, andalusi in campo col solito 4-3-3. Suso dalla panchina La squadra rivelazione dell’Europa League contro una compagine storicamente pericolosa, che il trofeo l’ha sollevato più volte spaventando anche le big. Si chiude questa sera il quadro dei quarti di Europa League: Wolverhampton e Siviglia si sfideranno per poter arrivare in semifinale. Saranno 90′ (o 120′) di fuoco. COME ARRIVA IL Wolverhampton – I Wolves vogliono far bene e tentare la mezza impresa. Solito 3-4-3 per Espirito Santo, con Jimenez come punto di riferimento in avanti. Traoré e Diogo Jota si muoveranno sulle ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Probabili formazioni Wolverhampton Siviglia: Jimenez in campo dal 1' - #Probabili #formazioni #Wolverhampton - sportli26181512 : Playoff di B, Spezia-Chievo live dalle 21: probabili formazioni e dove verderla in tv: Segui in diretta su… - calciodangolo_ : ?? Verso la semifinale dei playoff di #SerieB | #PordenoneFrosinone: statistiche, probabili formazioni e dove vederl… - FantaMasterApp : 'Atalanta-PSG, le probabili formazioni: Malinovskyi dal 1', Mbappè va in panchina' - calciodangolo_ : ?? Verso i quarti di #UCL | #LipsiaAtleticoMadrid: statistiche, probabili formazioni e dove vederla in tv o streamin… -