Pordenone-Frosinone (mercoledì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 11 agosto 2020) Gara di ritorno delle semifinali playoff di serie B che vede il Pordenone di Tesser chiamato a difendere il gol di vantaggio sul terreno amico di Udine contro il forte Frosinone di Nesta. Grande partita in ciociaria per i ramarri di Tesser che con il piglio della grande squadra hanno saputo contenere gli assalti dei locali per poi piazzare … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

