Migranti, gestione centro: indagati un sindaco del Reggino e altri cinque (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Una gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del centro di accoglienza per Migranti di Varapodio, nel Reggino. E' quella che sarebbe emersa nel corso di una inchiesta, denominata '... Leggi su tgcom24.mediaset

Il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, è indagato insieme ad altre cinque persone in merito alla gestione poco trasparente del centro di accoglienza per migranti della città nel Reggino. Secondo ...