Meteo verso un’interminabile ondata di caldo. Temperature estreme (Di martedì 11 agosto 2020) Gli effetti della nuova ondata di calore verso l’Italia saranno rilevanti, lo rileviamo dalle ultime proiezioni Meteo di cui disponiamo. Si leggono varie località del Sud Italia e delle Isole Maggiori che potrebbero superare la soglia di 40°C. In un altro approfondimento, abbiamo visto che vari comuni del Sud e soprattutto della Sardegna e della Sicilia, il valore fatidico di 40°C lo supereranno abbondantemente. Ci sono stime di valori estremi fin oltre i +45°C. Un aspetto non poco trascurabile potrebbe essere la durata dell’ondata di calore, che per tali regioni potrebbe spingersi ad un interminabile periodo di circa 10°C, e quindi andare ben oltre il Ferragosto. Pertanto, la fase di caldo si annuncia opprimente, e decisamente fastidiosa. ... Leggi su meteogiornale

Meteo estremo verso l’Italia nuovamente, con l’ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e ...

Siamo nella settimana di Ferragosto, ed il caldo si è diffuso a tutta Italia. Caldo che si prospetta duraturo, anche se su questo ci sarebbero diverse opportunità per un blando refrigerio, quantomeno ...

Meteo estremo verso l'Italia nuovamente, con l'ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e ...