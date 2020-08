Lecco, scassinatore scatenato dopo il lockdown: dieci colpi in due mesi (Di martedì 11 agosto 2020) Lecco, 11 agosto 2020 - In pratica ha rigato dritto solo durante il lockdown uno scassinatore residente in provincia , ora agli arresti domiciliari per decisione del Gip del Tribunale di Lecco . Il ... Leggi su ilgiorno

lecco_notizie : Agli arresti domiciliari lo scassinatore seriale di bar, autolavaggi e distributori -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco scassinatore Agli arresti domiciliari lo scassinatore seriale di bar, autolavaggi e distributori Lecco Notizie Lecco, scassinatore scatenato dopo il lockdown: dieci colpi in due mesi

Lecco, 11 agosto 2020 - In pratica ha rigato dritto solo durante il lockdown uno scassinatore residente in provincia, ora agli arresti domiciliari per decisione del Gip del Tribunale di Lecco. Il tren ...

Dieci furti dopo il lockdown, arrestato dalla Polizia di Stato

Grazie ai controlli e alle denunce delle Volanti e all’attività d’indagine degli agenti della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dello scassinatore. Nella giornata di ieri 1 ...

Lecco, 11 agosto 2020 - In pratica ha rigato dritto solo durante il lockdown uno scassinatore residente in provincia, ora agli arresti domiciliari per decisione del Gip del Tribunale di Lecco. Il tren ...Grazie ai controlli e alle denunce delle Volanti e all’attività d’indagine degli agenti della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dello scassinatore. Nella giornata di ieri 1 ...