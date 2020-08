Le follie della burocrazia: per 2 centesimi di errore, multa e mora (Di martedì 11 agosto 2020) Lentezza e complicazioni su complicazioni, inutili. Attenzione perchè se si sbaglia anche solo di due centesimi, si verrà puniti con l’applicazione di una penale e si potrebbe iniziare a essere sottoposti a continue e capillari ispezioni. È successo a un un imprenditore del cremonese, il quale per un errore di 2 centesimi, si è ritrovato a dover pagare multa e mora. Ennesima dimostrazione dell’inneficienza e dell’assurdità del fitto sistema burocratico in cui purtroppo l’Italia si ritrova imbrigliata. Un’azienda artigiana di quaratennale esperienza ha ricevuto una cartella esattoriale per far fronte al pagamento di 0,02 euro. La motivazione dell’Inps è stata che “gli importi dichiarati non corrispondevano a ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : follie della Fall Guys: Ultimate Knockout | Recensione, follie stile Takeshi’s Castle Spaziogames.it Mercato Juve Isco, Pirlo vuole il trequartista del Real Madrid

Pirlo punta tutto su Isco: la chiave per innescare Ronaldo

MERCATO JUVE ISCO – Già accostato alla Juve in alcune precedenti sessioni di mercato, ora Isco potrebbe davvero approdare alla Juve, su rischiesta del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Così si legge nel ...Pirlo, un anno e mezzo fa commentatore televisivo, dopo l’eliminazione con l’Ajax disse che «per alzare la Champions serve uno come Isco. La chiave è a centrocampo, hai preso Cristiano ma devi trovare ...