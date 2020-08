Lazio, affare fatto per David Silva. E arriva anche Muriqi (Di martedì 11 agosto 2020) La Lazio si appresta a chiudere in doppio colpo di mercato: affare definito per David Silva ed in dirittura anche Muriqi dal Fenerbahce Dopo la riconquista della Champions League ed una stagione ai vertici del panorama italiano, la Lazio punta a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed è pronta a chiudere i colpi David Silva e Vedat Muriqi. Lo spagnolo ha ormai accettato la proposta di un triennale a tre milioni più bonus offerto dalla società di Lotito: l’ufficialità arriverà soltanto dopo la fine del cammino del Manchester City in Champions League, visto che lo spagnolo è ancora a disposizione di Pep Guardiola. Gli ultimi dettagli della ... Leggi su zon

enzolampard : Affare in chiusura, #Muriqi verso la #Lazio, al #Fenerbahce 16M + 2M di bonus #Calciomercato - ShpendThaci96 : Quando aspetti i numeri di @AlfredoPedulla su SportItalia e vedi che il trasferimento di Vedat Muriqi alla Lazio é… - ShpendThaci96 : Questo affare va a buon fine. ?? - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Trattativa No-Stop per #Muriqi. La #Lazio prova l'affondo decisivo. A sorpresa quello di Vedat potrebbe essere il primo… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??Trattativa No-Stop per #Muriqi. La #Lazio prova l'affondo decisivo. A sorpresa quello di Vedat potrebbe essere il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio affare Lazio, ai dettagli l'affare David Silva: firma in pochi giorni Calciomercato.com Claudio Bravo al Betis: affare in chiusura, arriverà a parametro zero

In scadenza col Manchester City, Claudio Bravo tornerà in Liga dopo gli anni di Barcellona: accordo col Betis, dove ritroverà Pellegrini.

Lazio, Caicedo ai saluti: vicina la firma con l’Al-Gharafa

Caicedo pronto a lasciare la Lazio: vicina la firma con l’Al-Gharafa. Secondo i media locali, il giocatore potrebbe arrivare già in settimana Felipe Caicedo è pronto a lasciare la Lazio. Il giocatore ...

In scadenza col Manchester City, Claudio Bravo tornerà in Liga dopo gli anni di Barcellona: accordo col Betis, dove ritroverà Pellegrini.Caicedo pronto a lasciare la Lazio: vicina la firma con l’Al-Gharafa. Secondo i media locali, il giocatore potrebbe arrivare già in settimana Felipe Caicedo è pronto a lasciare la Lazio. Il giocatore ...