La ricandidatura della Raggi è frutto di un M5s che non sa mettersi in discussione (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri è stato finalmente risolto un dilemma che da qualche tempo crucciava la gente romana, alla ricerca di risposte che non si riuscivano a trovare. Virginia Raggi ha annunciato ad alcuni consiglieri comunali di avere intenzione di ricandidarsi a sindaca di Roma per un secondo mandato. “Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti”, ha dichiarato, in attesa che gli iscritti al Movimento cinque stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, confermino la sua decisione.La notizia della sua ricandidatura non poteva che essere accolta in questo modo: con un bus dell’Atac in fiamme in viale Regina Margherita. Si tratta delle perfetta metafora della sua gestione della città, una costante autopromozione e ... Leggi su wired

La volontà di Virginia Raggi di ricandidarsi è quanto di più coerente vi possa essere in questo strano frangente politico. Una volontà che mette a nudo la incoerente coalizione di governo giallo-rossa ...

Roma, Virginia Raggi si ricandida sindaco della Capitale. L'annuncio in video conferenza alla sua maggioranza.

Virginia Raggi si ricandida sindaco di Roma. «Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma». La prima cittadina della capitale, come an ...

