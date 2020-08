Inter Bayer Leverkusen: Lukaku e Godin dominano fisicamente (Di martedì 11 agosto 2020) L’Inter ha convinto in entrambe le fasi contro il Bayer Leverkusen. Lukaku e Godin hanno dominato dal punto di vista fisico Pur non brillando, soprattutto in avvio di gara, l‘Inter contro il Getafe era riuscita a mettere la gara su un contesto tattico che era riuscito a far emergere le lacune della squadra di Bordalas. Contro il Bayer Leverkusen, i nerazzurri sono stati ancora più convincenti in entrambe le fasi di gioco. La straripante prestazione di Lukaku si è presa le prime pagine, ma va citata anche l’eccellente fase di non possesso dell’Inter, che ha reso sterile il prolungato palleggio del Bayer. L’attenzione di Godin Le statistiche di ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ho voglia di vincere, fin da quando ero piccolo' ??? Parola di Romelu #Lukaku ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non posso fare altro che complimentarmi coi ragazzi' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termin… - sportli26181512 : Havertz, Bosz scherza: 'Va all'Heracles'. E il club lo annuncia...: Al termine del match di Europa League perso con… - sportface2016 : #EuropaLeague | #InterBayerLeverkusen, #Conte senza mezzi termini con #Gagliardini: 'Gaglia dove c***o vai?' #UEL -