Incendi in Sardegna | volontario e poliziotto li accendevano invece di spegnerli

Appiccavano Incendi invece di spegnerli come da professione. Un volontario e un barracello arrestati per Incendio boschivo doloso. La loro missione era spegnere gli Incendi. E nel caso del poliziotto non solo una missione, ma una professione. Ma invece di spegnerli, gli Incendi, li scatenavano. Sono finiti ormai i tempi dei piromani, non ci crede più nessuno. Dietro la maggior parte degli Incendi dolosi, c'è la mano del business. A Cagliari, un volontario antIncendio e un barracello (polizia locale, urbana e rurale tipica della Regione Autonoma della Sardegna) sono stati arrestati per Incendio

