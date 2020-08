«Hanno costretto Svetlana Tikhanovskaya a girare un video in cui chiedeva ai cittadini di non protestare» (Di martedì 11 agosto 2020) La storia di Svetlana Tikhanovskaya continua a non essere chiara. Nella mattinata di oggi, il presidente della Lituania ha affermato che la principale oppositrice politica di Lukashenko – dichiarato vincitore per la sesta volta delle elezioni presidenziali in Bielorussia, nonostante le proteste per presunti brogli elettorali – era arrivata nel Paese baltico. Non si avevano più notizie di lei da quando, nella serata del 10 agosto, era entrata nell’ufficio centrale delle elezioni per contestare il risultato che aveva ‘incoronato’ Lukashenko presidente (un risultato che si vuol far passare per plebiscitario, con oltre l’80% dei consensi). LEGGI ANCHE > Bielorussia: per Lukashenko è la sesta vittoria, ma il Paese è scosso dagli scontri Svetlana Tikhanovskaya, il giallo dei ... Leggi su giornalettismo

