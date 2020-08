Genova, uomo ucciso a martellate: figli in questura (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Un uomo di 62 anni è stato ucciso questa notte a martellate in un appartamento di San Biagio, frazione di Pontedecimo, Genova,. A chiamare la polizia uno dei figli dell'uomo, il maggiore, che ... Leggi su tgcom24.mediaset

telecitynews24 : ??GENOVA: UOMO UCCISO A MARTELLATE, FIGLIO CONFESSA DI AVERLO COLPITO?? La tragedia è avvenuta questa notte in un ap… - paolopicone70 : Genova: ucciso a martellate dal figlio dopo una lite, un uomo di 62 anni nella frazione di Pontedecimo. Fermati i d… - Today_it : 'Venite, l'ho colpito': tragedia in un appartamento, uomo trovato morto - primocanale : Tragedia a Genova, uccide il padre a martellate: l'uomo non poteva avvicinarsi a casa - Emilio58777621 : RT @MediasetTgcom24: Genova, uomo ucciso a martellate: figli in questura #genova -