Donna morta in casa e compagno in fin di vita: Cosa è successo a Castronno? (Di martedì 11 agosto 2020) A scoprire la tragedia le due figlie di lei, di 8 e 12 anni. Non ci sono segni di effrazioni o violenze, è mistero nel Varesotto. A fare la macabra scoperta, due bambine di 8 e 12 anni. In un appartamento di via Cavour, a Castronno, nel Varesotto, sono state rinvenute due persone, una Donna e un uomo, conviventi. Per la Donna, 48 anni, non c’era più nulla da fare. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. La Donna era già morta, mentre un uomo di 45 anni, era incosciente ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese. Sul posto oltre ai soccorsi medici sono poi giunti il magistrato Luca Petrucci, e i Carabinieri del Comando di Tradate, guidati dal Tenente De Jannello. Dalle prime ... Leggi su chenews

GnSisyphos : RT @EgeriaChe: La DONNA è morta. E hai detto perché si è vestita in modo provocante. #WomenAreDying - Prof_Todoesi : RT @EgeriaChe: La DONNA è morta. E hai detto perché si è vestita in modo provocante. #WomenAreDying - EgeriaChe : La DONNA è morta. E hai detto perché si è vestita in modo provocante. #WomenAreDying - rogasedizioni : 'Memorie da Wikipedia' di Alda Teodorani. Un tassista, tornando a casa dopo il turno di lavoro, trova sua moglie mo… - zazoomblog : Giallo Castronno: donna trovata morta in un appartamento - #Giallo #Castronno: #donna #trovata -

Ultime Notizie dalla rete : Donna morta Castronno: donna morta e uomo gravissimo La Prealpina «Non ci chiama da 24 ore» e i genitori allertano i carabinieri: trovata morta in casa una 22enne. E' mistero

I genitori non la sentono da almeno un giorno, allertano il proprietario della struttura e i Carabinieri. I militari arrivano sul posto e la trovano morta. È giallo intorno al ...

Dj morta: Pm, chi ha visto qualcosa parli con noi

Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli". Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona sulla morte della dj Viviana ...

I genitori non la sentono da almeno un giorno, allertano il proprietario della struttura e i Carabinieri. I militari arrivano sul posto e la trovano morta. È giallo intorno al ...Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli". Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta per omicidio e sequestro di persona sulla morte della dj Viviana ...