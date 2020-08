Covid, un tesoro dalle donazioni. Ma dov'è? (Di martedì 11 agosto 2020) un piccolo tesoro quello che i lombardi in questi mesi hanno messo a disposizione della Regione, sotto forma di contributi e donazioni. "Abbiamo appreso che i fondi donati durante la fase acuta della ... Leggi su ilgiorno

Non ci è voluto molto prima che Pechino rispondesse alle ultime provocazioni degli Stati Uniti: alle sanzioni per 11 funzionari cinesi, disposte venerdì sera dal presidente Usa Donal Trump con l'accus ...

L’uscita dalla Champions fa perdere alla Juve oltre il 7% ma la Roma fa ancora peggio e perde oltre il 30% in vista del delisting – Piazza Affari però regge bene e UnipolSai vola – Banche ok – Oro ai ...

